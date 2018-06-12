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12.06.2018, 19:11

Боевики 11 раз обстреляли силы ООС: погиб украинский военный

Боевики 11 раз обстреляли силы ООС: погиб украинский военный - Фото
АТО, учения, ВСУ, Национальная гвардия

4 из 11 обстрелов боевики осуществили из тяжелого вооружения

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За текущие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня в Донбассе. В результате ведения боевых действий погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

4 из 11 обстрелов боевики осуществили из тяжелого вооружения, уточнили в штабе ООС.

Террористы открывали огонь из 120 и 82-мм минометов в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное.

Вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутово и Водяного противник использовал стрелковое оружие и гранатометы.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ из разрешенного минского договоренностями вооружения", - сказано в сообщении.

Огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакино, что на Мариупольском направлении. Контрснайперские меры заставили врага прекратить огонь, отметили в штабе.

11-12 июня 2018 года в Берлине состоялась встреча глав МИД "нормандской четверки". На вилле немецкого министерства стороны впервые обсудили возможное развертывание миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

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Теги: операция Объединенных сил, обстрел, штаб, новотошковское
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