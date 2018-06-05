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05.06.2018, 11:15

Боевики прячут Грады и стягивают танки: факты от ОБСЕ и СЦКК

Боевики прячут Грады и стягивают танки: факты от ОБСЕ и СЦКК - Фото
Бронетехника боевиков на "учениях" (фото - скриншот видео)

Недалеко от захваченного террористами участка границы с РФ замечена колонна из почти трех десятков Градов, танков и другой техники, заявляют в СЦКК

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Боевики гибридной армии РФ в нарушение минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение в захваченных ими районах Донбасса. Соответствующее заявление украинской стороны СЦКК в своем Facebook опубликовал пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС).

Как отмечают в центре координации, СММ ОБСЕ зафиксировала размещение четырех установок РСЗО Град вблизи оккупированного поселка Новоамвросиевское Донецкой области. А в районе Первомайска, что на запад от Луганска, наблюдатели обнаружили 30 бронетранспортеров МТЛБ, на 10 из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23.

Также в ОРДО при инспектировании мест хранения отведенной боевиками техники миссия обнаружила отсутствие шести 152-мм гаубиц Мста-Б и девяти 122-мм самоходных гаубиц Гвоздика.

В СЦКК также ссылаются на информацию, что недалеко от захваченного террористами участка госграницы с РФ, в районе Мариновки зафиксировано перемещение к линии фронта колонны из около 15 установок Град, более 10 танков и нескольких единиц другой бронетехники.

В мае 2018 года беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал почти 100 танков боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска.

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Теги: операция объединенных сил, война в донбассе, минские соглашения, вооружение боевиков, военная техника боевиков
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