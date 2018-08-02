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02.08.2018, 18:06

Дети из приюта на Волыни обвинили руководство в домогательствах

Дети из приюта на Волыни обвинили руководство в домогательствах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам омбудсмена, дети жаловались воспитательнице, но она сказала, что они все выдумывают

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В городе Рожище Волынской области у десятерых воспитанников приюта для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook.

В приюте находятся 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.

"Детки рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девочки сообщили, что брат директора касался за разные части тела", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, дети жаловались воспитательнице, но она сказала, что они все выдумывают.

Сотрудники полиции уже работают в приюте. Губернатор области занялся поиском места, куда можно перевести детей, сообщила Денисова.

Она подчеркнула, что ни один из сотрудников приюта не сообщил о том, что у них происходит.

"Оставлять детей один на один с такими людьми мы не имеем права", - отметила Денисова.

По ее словам, на месте уже работает Служба по делам детей. В приют выехал руководитель профильного департамента Министерства социальной политики Руслан Колбаса. Ожидаются представители прокуратуры.

"Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после пропажи детей", - написала омбудсмен.

В прокуратуре Волынской области сообщили, что приют в Рожище – это коммунальное учреждение Приют для детей службы по делам детей Волынской областной государственной администрации.

Прокуратура начала уголовное производство по факту применения физического насилия к воспитанникам приюта по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст . 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК, а также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками этого учреждения (ч. 1 ст. 137) УК.

Прокуроры и следователи проводят первоочередные следственные действия, допрашивают лиц, которые могут быть причастны к возможному совершению преступления, сообщили в прокуратуре.

В соответствии с законом об охране детства, ребенок, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах, - ребенок, который попал в условия, которые негативно влияют на его жизнь, здоровье и развитие в связи с инвалидностью, тяжелой болезнью, беспризорностью, пребыванием в конфликте с законом, привлечением к наихудшим формам детского труда, зависимости от психотропных веществ и других видов зависимости, насилием и жестоким обращением в семье и т.д.

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Теги: Людмила Денисова, дети, домогательства, избиение, приют, рожище
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