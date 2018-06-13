Действия СБУ в румынском центре в Черновцах обеспокоили Бухарест

Фото: dprp.gov.ro

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МИД Румынии сообщил, что инцидент обсуждался во время встречи между государственным секретарем Румынии и послом Украины в Бухаресте Банковым

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Министерство иностранных дел Румынии выразило обеспокоенность правами румынской общины в Украине после рейда СБУ в румынском культурном центре в Черновцах, передает Balkan Insight.

МИД Румынии сообщил, что инцидент обсуждался во время встречи между государственным секретарем Румынии и послом Украины в Бухаресте Александром Банковым.

"Румынская сторона подчеркнула необходимость уважения со стороны украинской власти прав румынского меньшинства и избежания любых действий, которые направлены на нарушение этих прав или могут быть интерпретированы как запугивание", - заявили в МИД.

11 июня в пресс-центре СБУ сообщили о том, что в Черновцах расследуют деятельность местной общественной организации, члены которой распространяли агитки и якобы призывали "к восстановлению исторической справедливости" и "возвращению территорий в состав Румынии".

Фото: ssu.gov.ua

Следствие утверждает, что представители организации во время публичного мероприятия в Черновцах показывали карты Черновицкой области в составе сопредельной страны, а сами агитки изготовлены для пропаганды "празднования" в Украине столетия создания так называемой Великой Румынии.

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СБУ считает, что участники организации распространяли литературу с призывами к сепаратизму: аннулированию существующих международно-правовых и межгосударственных документов, "возвращению" территорий северной Буковины, северной и южной Бессарабии в состав румынского государства.