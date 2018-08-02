Друзья Гандзюк составили фоторобот злоумышленника: фото

Фото: facebook.com/MasiNayyem

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Они также пообещали 100 000 грн за информацию, которая поможет найти напавшего на Гандзюк мужчину

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Друзья и.о. управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, пострадавшей в результате нападения с применением кислоты, составили фоторобот возможного злоумышленника. Его опубликовал в своем Facebook адвокат Маси Найем.

Он сообщил, что "журналисты, активисты, юристы" ведут собственное расследование нападения на Гандзюк. По их информации, злоумышленник несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон, где живет чиновница. "Возможно, бывал в горсовете и около", - написал Найем.

"Друзья Екатерины решили, что за информацию, которая поможет найти нападающего, будет выплачено вознаграждение 100 000 гривень", - заявил адвокат.

Он также попросил присылать на почту most.ks.ua@gmail.com любую информацию по этому делу.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали с ожогами 30% тела, врач-анестезиолог областной больницы сообщил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии.

Примерно через 1,5 суток чиновницу по неизвестной причине перевезли в Киев.

Производство открыто по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.