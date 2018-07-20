ДТП на трассе Одесса-Киев: погибли люди, 12 травмированных - фото

Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

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В микроавтобусе на месте погибли водитель и четверо пассажиров, еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести - они уже в больнице

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20 июля около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса около пгт Кривое Озеро в Николаевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: погибли пять человек, более десятка были госпитализированы с травмами. Об этом сообщили в областной полиции.

Рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией, который следовал по маршруту Одесса-Гомель, столкнулся с грузовиком.

Фура, по предварительным данным, стояла с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

По данным полиции, водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

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12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

Устанавливаются данные жертв и потерпевших.

Место ДТП на карте страны: