ДТП на трассе Одесса-Киев: погибли люди, 12 травмированных - фото

20 июля около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса около пгт Кривое Озеро в Николаевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: погибли пять человек, более десятка были госпитализированы с травмами. Об этом сообщили в областной полиции.
Рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией, который следовал по маршруту Одесса-Гомель, столкнулся с грузовиком.
Фура, по предварительным данным, стояла с правой стороны проезжей части из-за неисправности.
По данным полиции, водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.
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12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.
Устанавливаются данные жертв и потерпевших.
Место ДТП на карте страны: