ДТП при участии чиновника: умерла вторая пострадавшая женщина

Фото: mukachevo.net

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Виктор Олефир за день совершил два ДТП в состоянии алкогольного опьянения

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В Закарпатской области в больнице скончалась 71-летняя женщина, которая находилась в тяжелом состоянии после ДТП с участием главы Перечинской РГА Виктора Олефира. Об этом сообщил городской председатель Перечина Иван Погориляк в своем Facebook.

"К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия" – написал он.

Вечером 13 июля вечером глава Перечинской РГА Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, одна из них скончалась.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что за час до смертельного ДТП глава Перечинской райгосдминистрации Виктор Олефир попал в еще одну аварию, но полиция его в состоянии алкогольного опьянения отпустила, потому что не было пострадавших.