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29.05.2018, 20:52

ДТП с украинским автобусом в Будапеште: водителя арестовали

ДТП с украинским автобусом в Будапеште: водителя арестовали - Фото

По данным посольства Украины в Венгрии, водитель проигнорировал дорожный знак об ограничении высоты транспортного средства

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Водителя туристического автобуса из Украины, попавшего в ДТП в Будапеште, в котором пострадали 28 украинцев, взяли под стражу, против него возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на венгерских правоохранителей сообщает посольство Украины в Венгрии.

Согласно сообщению, водитель проигнорировал дорожный знак об ограничении высоты транспортного средства и допустил столкновение с установленной на дороге габаритной рамкой, в результате чего у двухэтажного автобуса полностью снесло крышу.

Украинский консул сейчас находится с пострадавшими, сообщили в посольстве.

28 мая 2018 года в Будапеште двухэтажный туристический автобус из Украины по пути в местный аэропорт на скорости въехал в ограничитель высоты. В результате ДТП у транспортного средства снесло второй этаж, где находились десятки пассажиров.

В ДТП, по предварительным данным, пострадали 28 украинских туристов.

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Теги: дтп, посольство, автобус, Венгрия, будапешт
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