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11.07.2018, 07:29

Ехал в Крым: пограничники задержали украинца с оружием - фото

Ехал в Крым: пограничники задержали украинца с оружием - фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

В легковом автомобиле Mitsubishi находилось более ста единиц боеприпасов различного калибра и назначения

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На контрольно-пропускном пункте Каланчак пограничники Херсонского отряда с привлечением служебной собаки выявили в личных вещах гражданина Украины оружие и боеприпасы, который он вез во временно оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В легковом автомобиле Mitsubishi находилось более ста единиц боеприпасов различного калибра и назначения (75 - патронов Флобера, 29 штук - 9 мм, два - к автоматическому оружию, восемь - другого калибра и маркировки) и одна пневматическая винтовка", - отметили в пресс-службе.

По словам задержанного, он перевозил запрещенные предметы через административную границу по просьбе родственника.

Оружие и боеприпасы передали Нацполиции для проведения экспертизы.

6 июля 2018 года сообщалось, что Кабинет министров Украины  выделит 105,98 млн гривен ($4 млн) на обустройство контрольно-пропускных пунктов Каланчак и Чонгар на границе с Крымом.

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Теги: Крым, оружие, каланчак
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