Глава СБУ об убийстве Бабченко: Все детали - завтра

Глава СБУ Василий Грицак пообещал завтра днем дать развернутый комментарий по поводу убийства в Киеве известного российского журналиста Аркадия Бабченко.
"Я обещаю: все детали - завтра. Служба работает, но никаких деталей. Все скажу завтра", - сказал в комментарии LIGA.net глава СБУ.
Полиция сообщала, что работает на месте преступления. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Правоохранители также показали фоторобот подозреваемого.
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В Бабченко счтреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.
Стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Высокопоставленный источник в МВД сказал LIGA.net, что это точно было не бытовое, а заказное убийство.
Бабченко жил в Киеве с февраля 2017 года и работал телеведущим на канале ATR.