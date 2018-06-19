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19.06.2018, 12:38

ГПСУ о провокациях РФ в Азовском море: Есть сценарий реагирования

ГПСУ о провокациях РФ в Азовском море: Есть сценарий реагирования - Фото
Олег Слободян (фото - LIGA.net)

Спикер Госпогранслужбы отметил, что "с таким соседом как РФ нельзя исключать какой-либо сценарий, в том числе и негативный"

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На каждую провокацию Российской Федерации в Азовском море украинские пограничники отработали сценарий реагирования. Об этом в эфире 5 канала сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, меры противодействия и реагирования на возможные провокации отрабатываются Украиной в целом в рамках сектора национальной безопасности и обороны.

"То есть к этому привлечены как Военно-морские силы, как Вооруженный силы Украины, так и другие заинтересованные подразделения и правоохранительные органы, поэтому на каждую провокацию Российской Федерации на Азове отработан или отрабатывается сценарий реагирования", - отметил Слободян.

Он подчеркнул, что необходимо понимать особенности Азовского моря, особенности техники, которая перебрасывается Россией. "Азовское море на самом деле сложное для ведения операций морских, потому что оно неглубокое, там резко меняются течения. В принципе профессиональные моряки невысокую оценку дают вообще успеху какой-либо морской операции на Азове", - сказал Слободян.

Спикер Госпогранслужбы подчеркнул, что, нужно учитывать и то, что Азовское море небольшое по своему бассейну. "И фактически техническими средствами наблюдения оно контролируется, и возможные действия всегда могут быть упреждены.  Во-первых, ракетные крейсеры могут наносить удары с большого расстояния, а вторая позиция снова-таки - это больше психологическое давление", - отметил Слободян.

Он добавил, что пограничники постоянно отслеживают обстановку.

"С таким соседом как РФ нельзя исключать какой-либо сценарий, в том числе и негативный. Мы можем вспомнить Олимпиаду в Сочи 2014 года, и активные боевые действия против Украины начались сразу после завершения Олимпиады", - добавил Слободян.

31 мая береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе пять грузовых морских судов, которые вышли из портов Бердянска и Мариуполя.

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Теги: провокации, азовское море, Олег Слободян, госпограслужба
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