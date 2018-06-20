Грозы в регионах принесли потопы и ковры из градин: фото, видео

Град в Луцке (фото - скриншот видео)

commenthover

Ливни с градом накрыли западные и северные регионы Украины

Реклама

Реклама

В различных областях Украины продолжает бушевать непогода. Ливни с градом накрыли западные и северные регионы страны.

Гроза с крупным градом прошла на днях в Луцке, непогода сопровождалась шквальным ветром. Вода затопила улицы областного центра буквально за несколько минут, превратив их в настоящие реки, сообщает Волынь24.

Сильный ливень также прошел в Тернополе, где движение на некоторых улицах было заблокировано из-за потопа. На видео даже попал фонтан сточных вод, бьющий из-под асфальта.

Непогода нанесла ущерб и в Киевской области. В селе Хотов, недалеко от столицы, из-за ливня, затопившего улицы, пострадали много автомобилей. Видео с одним из таких авто опубликовал портал dtp.kiev.ua.

Тем временем синоптики прогнозируют, что сегодня, 20 июня, по всей Украине будет жарко, однако 23 июня ожидается похолодание в центре страны.

Фото и видео: Facebook Олексій Кушнєр, Вадим Слива, dtp.kiev.ua, YouTube