"Хочу жить в России": около Львова сожгли флаг Украины

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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По горячим следам был задержан 31-летний житель Сумской области, сообщили в полиции

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Вечером 22 мая в пригороде Львова злоумышленник надругался над государственным флагом - пытался сжечь два полотнища. Его задержали, пишет пресс-служба областной Нацполиции.

О преступлении первым сообщил депутат местного райсовета Олег Божик. По его словам, пострадали флаги, вывешенные над памятником жертвам репрессий.

Задержанный оказался 31-летним мужчиной, зарегистрированный в Сумской области.

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"Словами, которые он сказал, чтобы объяснить свой поступок, были: "Я не люблю Украину, хочу жить в России", - пишет в Facebook настоятель одного из храмов Городка Михаил Гредиль, который был на месте происшествия.

Фото: Олег Божик/Facebook

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК (надругательство над государственными символами). Скоро суд изберет меру пресечения. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.