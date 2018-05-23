Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.05.2018, 13:13

"Хочу жить в России": около Львова сожгли флаг Украины

"Хочу жить в России": около Львова сожгли флаг Украины - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По горячим следам был задержан 31-летний житель Сумской области, сообщили в полиции

Реклама
Реклама

Вечером 22 мая в пригороде Львова злоумышленник надругался над государственным флагом - пытался сжечь два полотнища. Его задержали, пишет пресс-служба областной Нацполиции.

О преступлении первым сообщил депутат местного райсовета Олег Божик. По его словам, пострадали флаги, вывешенные над памятником жертвам репрессий.

Задержанный оказался 31-летним мужчиной, зарегистрированный в Сумской области.

Читайте также: Жителю Кривого Рога дали два года за надругательство над флагом

"Словами, которые он сказал, чтобы объяснить свой поступок, были: "Я не люблю Украину, хочу жить в России", - пишет в Facebook настоятель одного из храмов Городка Михаил Гредиль, который был на месте происшествия.

Фото: Олег Божик/Facebook

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК (надругательство над государственными символами). Скоро суд изберет меру пресечения. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Львов, задержание, сепаратизм, вандализм, флаг, сожжение, городок
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Под Тернополем сожгли лагерь ромов
Проишествия Под Тернополем сожгли лагерь ромов
Под Днепром обнаружили огромный арсенал боеприпасов: фото
Проишествия Под Днепром обнаружили огромный арсенал боеприпасов: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 