Информации о подозреваемых в убийстве Бабченко пока нет - полиция

Аркадий Бабченко (фото - ucu.edu.ua)

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В Нацполиции обещают предоставить детали расследования убийства журналиста в течение дня, 30 мая 2018 года

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Пока нет информации о подозреваемых в деле об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сегодня утром сообщил LIGA.net

пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Сейчас никакой информации нет, не могу ничего сказать, ожидаю ее в течение от руководства", - сказал Тракало, отвечая на вопрос о возможных подозреваемых в убийстве журналиста и версиях следствия.

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Глава СБУ Василий Грицак пообещал сегодня днем дать развернутый комментарий по поводу убийства Бабченко.

Ранее Тракало сообщил, что будет проведен комплекс экспертиз, среди которых судебно-медицинская и баллистическая.

Полиция сообщала, что работает на месте преступления. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Правоохранители также показали фоторобот подозреваемого.

В Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.

Стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.