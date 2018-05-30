Информации о подозреваемых в убийстве Бабченко пока нет - полиция

Пока нет информации о подозреваемых в деле об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сегодня утром сообщил LIGA.net
пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"Сейчас никакой информации нет, не могу ничего сказать, ожидаю ее в течение от руководства", - сказал Тракало, отвечая на вопрос о возможных подозреваемых в убийстве журналиста и версиях следствия.
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Глава СБУ Василий Грицак пообещал сегодня днем дать развернутый комментарий по поводу убийства Бабченко.
Ранее Тракало сообщил, что будет проведен комплекс экспертиз, среди которых судебно-медицинская и баллистическая.
Полиция сообщала, что работает на месте преступления. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства. Правоохранители также показали фоторобот подозреваемого.
В Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.
Стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.