"Как с цепи сорвались": боевики усилили проверки на блокпостах

Фото: скриншот видео

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Местные жители в оккупации рассказали о ситуации на блокпостах в Донецкой области

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Боевики усилили проверку на блокпостах во временно оккупированной Донецкой области после уничтожения бывшего главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко.

Как рассказали сегодня собеседники LIGA.net на правах анонимности, пророссийские наемники проверяют телефоны, машины и личные вещи.

"Мою знакомую допрашивали около 30 минут, забрали телефон, проверили все соцсети, особенно внимание уделяют мужчинам до 50 лет, как с цепи сорвались", - отметил источник.

По информации LIGA.net, у некоторых местных жителей за последние дни возникли проблемы с доступом к соцсетям. "Не исключаю, что пытались взломать", - уточнил местный житель Максим.

Другой собеседник добавил, что въехать во временно оккупированный Донецк стало значительно сложнее.

"Психологически давят сильно. Многие пока все не утихнет пока боятся пересекать линию разграничения", - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли на блокпостах кадыровцы, местный житель сказал: "Пока не видел, но по количеству человек их (боевиков, - ред.) стало больше".

11 сентября группа Информационное сопротивление сообщала, что после ликвидации Захарченко помощник президента России Владислав Сурков, который вопросы временно оккупированного Донбасса, принял решение переброске в ОРДО кадыровцев.

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31 августа 2018 года главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР Александр Захарченко был взорван и смертельно ранен в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке. Вместе с ним убит и его охранник. Еще два человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев про кличке "Ташкент" и другой охранник Захарченко - выжили.

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".

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