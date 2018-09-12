Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.09.2018, 08:39

"Как с цепи сорвались": боевики усилили проверки на блокпостах

"Как с цепи сорвались": боевики усилили проверки на блокпостах - Фото
Фото: скриншот видео

Местные жители в оккупации рассказали о ситуации на блокпостах в Донецкой области

Реклама
Реклама

Боевики усилили проверку на блокпостах во временно оккупированной Донецкой области после уничтожения бывшего главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко.

Как рассказали сегодня собеседники LIGA.net на правах анонимности, пророссийские наемники проверяют телефоны, машины и личные вещи.

"Мою знакомую допрашивали около 30 минут, забрали телефон, проверили все соцсети, особенно внимание уделяют мужчинам до 50 лет, как с цепи сорвались", - отметил источник.

По информации LIGA.net, у некоторых местных жителей за последние дни возникли проблемы с доступом к соцсетям. "Не исключаю, что пытались взломать", - уточнил местный житель Максим.

Другой собеседник добавил, что въехать во временно оккупированный Донецк стало значительно сложнее.

"Психологически давят сильно. Многие пока все не утихнет пока боятся пересекать линию разграничения", - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли на блокпостах кадыровцы, местный житель сказал: "Пока не видел, но по количеству человек их (боевиков, - ред.) стало больше".

11 сентября группа Информационное сопротивление сообщала, что после ликвидации Захарченко помощник президента России Владислав Сурков, который вопросы временно оккупированного Донбасса, принял решение переброске в ОРДО кадыровцев.

Читайте мнение: Смерть свидетеля Захарченко

31 августа 2018 года главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР Александр Захарченко был взорван и смертельно ранен в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке. Вместе с ним убит и его охранник. Еще два человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев про кличке "Ташкент" и другой охранник Захарченко - выжили.

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".

Читайте также: Спецпроект LIGA.net:  "Просто отдайте нам Украину". Кто победит в войне за Европу

 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, война в донбассе, Донецк, блокпосты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Волкер рассказал, каким должен быть мандат миротворцев в Донбассе
Политика Волкер рассказал, каким должен быть мандат миротворцев в Донбассе
Россияне будут дожидаться результатов выборов в Украине - Волкер
Политика Россияне будут дожидаться результатов выборов в Украине - Волкер
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 