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18.06.2018, 06:14

Киберполиция пресекла деятельность сети фейковых криптообменников

По данным полиции преступная группа состояла из четырех человек - жителей города Днепра в возрасте от 20 до 26 лет

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Киберполиция разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалюты. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

В киберполиции отметили, что организованная преступная группа опутала всемирную веб-сеть фейками, с помощью которых обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютою.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество) киберполицейские вышли на подозреваемых: жителей города Днепра в возрасте от 20 до 26 лет.

Сотрудники киберполиции сейчас проводят исследования всех обнаруженных псевдо-сайтов для установления суммы нанесенного ущерба.

"Преступная группа состояла из четырех человек. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленным конвертацией криптовалюти и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы", - говорится в сообщении Нацполиции.

Трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности. Изъятую технику направили на экспертизы.

Пострадавшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После начисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника, потом открывали новый мошеннический веб-ресурс.

Ранее киберполиция предложила легализовать криптовалюты. По словам заместителя начальника департамента киберполиции Александра Гринчака, легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым.

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Теги: криптовалюта, днепр, киберполиция, кибермошенники
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