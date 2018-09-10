Ликвидация Захарченко: расформирована охрана главаря - ГУР

Во временно оккупированном Донбассе расформированы подразделения охраны и специального назначения, которые непосредственно подчинялись бывшим главарям террористической организации ДНР. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Личный состав расформированных подразделений передан в подчинение 1 АК российско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.
По данным украинской разведки, при проверке было также обнаружено подразделение "мертвых душ", где якобы боевики более трех месяцев находятся на лечении.
"В связи с этим, решением российского оккупационного "командования" указанное подразделение расформировано", - уточняется в сообщении.
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31 августа 2018 года главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР Александр Захарченко был взорван и смертельно ранен в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке. Вместе с ним убит и его охранник. Еще два человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев про кличке "Ташкент" и другой охранник Захарченко - выжили.
В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".
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