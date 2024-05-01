В Киеве женщина выпрыгнула с 14-го этажа и упала на мужчину. Оба погибли – фото
В Деснянском районе Киева с балкона 14-летнего дома выпрыгнула женщина и упала на стоявшего рядом мужчину. Спикер столичной полиции Дмитрий Грищенко сообщил LIGA.net, что оба погибли.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Вчера в полицию поступил вызов, что в Деснянском районе были обнаружены тела женщины и мужчины. Предварительно установлено, что женщина 1996 года совершила самоубийство, во время падения травмировав мужчину, который стоял у подъезда", – заявил он.
По словам Грищенко, событие произошло 30 апреля около 13:40.
Следователи расследуют происшествие по факту убийства — это часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все происшествия.
- 9 октября 2023 года в Киеве на Троещине нашли мертвыми двух девушек 2006 и 2005 годов рождения. Предварительно, они совершили самоубийство.
Смотрите также: В Одессе военный пытался совершить самоубийство, закрылся со знакомым и его ребенком – фото