В Киеве женщина выпрыгнула с 14-го этажа и упала на мужчину. Оба погибли – фото

Фото: Facebook-группа Троещина

В Деснянском районе Киева с балкона 14-летнего дома выпрыгнула женщина и упала на стоявшего рядом мужчину. Спикер столичной полиции Дмитрий Грищенко сообщил LIGA.net, что оба погибли.

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"Вчера в полицию поступил вызов, что в Деснянском районе были обнаружены тела женщины и мужчины. Предварительно установлено, что женщина 1996 года совершила самоубийство, во время падения травмировав мужчину, который стоял у подъезда", – заявил он.

По словам Грищенко, событие произошло 30 апреля около 13:40.

Следователи расследуют происшествие по факту убийства — это часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все происшествия.

Фото: Telegram-каналы Киева

9 октября 2023 года в Киеве на Троещине нашли мертвыми двух девушек 2006 и 2005 годов рождения. Предварительно, они совершили самоубийство.

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