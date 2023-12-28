В Одессе военный пытался совершить самоубийство, закрылся со знакомой и ее ребенком: фото

В результате инцидента никто не пострадал, мужчину госпитализировали

Фото: Думская

Военнослужащий одной из воинских частей Одесской области, вооруженный заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой. Там же находилась сама женщина и ее несовершеннолетний ребенок, сообщает оперативное командование "Юг".

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"При попытке пообщаться мужчина отказался открыть дверь, выражал нежелание жить и намерения самоубийства, а также сообщил, что порезал себе руки и истекает кровью. Заподозрив, что вооруженный мужчина находится в неадекватном состоянии, офицеры воинской части вызвали полицию", – пишет ведомство.

Дверь открыли принудительно, чтобы обезопасить женщину и ребенка, а также не допустить совершения самоубийства военным, объясняют в ОК "Юг".

Мужчину доставили в военный госпиталь, женщина и ребенок остались невредимыми, отмечают в сообщении.

Сейчас идет разбор и изучение всех обстоятельств, заключает ведомство.

Местное издание "Думская" сообщило, что инцидент произошел на улице Ивана и Юрия Лип в Киевском районе Одессы.

Врачи объяснили медиа, что разложенные носилки на фото – это только предостережение, а медицинская помощь никому не была нужна.

На скорой и госпитализировали военного, пишет СМИ и добавляет фото:

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

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