"Налякати чоловіка мобілізацією". В ЗСУ пояснили інцидент з військовими та швидкою в Одесі

Історія навколо розлучення та розподілу майна, але без співробітників ТЦК, стверджують в Оперативному командуванні "Південь"

Скриншот з відео

21 грудня в одеських Telegram-каналах з'явилися відео, на яких люди у військовій формі насильно заштовхували чоловіка до автобуса швидкої допомоги та виштовхували жінку. На першому ж повороті її виставили з автівки, і машина попрямувала далі. Інцидент трапився у житловому масиві "Райдужний" на околиці Одеси. На швидкій були військові номери.

Оперативне командування "Південь" заявило, що ситуація на відео – не робота співробітників територіального центру комплектування. Стверджується, що жінка попросила знайомого військового "натиснути" на свого чоловіка, з яким перебуває у процесі розлучення.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Розбір обставин показав, що несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі й не може дійти згоди в розділі майна", – пишуть у відомстві.

За їх даними, військовий піддався вмовлянням жінки, ситуація трапилася під час виконання завдань з супроводу поранених та хворих бригади до медзакладів Одеси.

Цей ж військовий в порушення встановлених вимог та порядку вмовив своїх співслужбовців взяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією", а для цього використали службовий спецтранспорт, зазначає ОК "Південь".

"Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступінь вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення", – повідомили у відомстві.

Читайте також: "Не чекати лотереї від повістки". Як бойові бригади перемагають ТЦК у рекрутингу до армії

Щодо службового автомобіля, то, за даними військових, він повернувся до бригади, де застосовується за призначенням.

Сама автівка була придбана фондом UUF за пожертви. У фонді відреагували на інцидент, повідомивши, що всі швидкі передаються безоплатно у відповідь на запити медиків бойових підрозділів та офіційних медзакладів.

Як зауважили в UUF, "жоден ТЦК" не надсилав запитів та не отримував автівки безпосередньо від благодійників.

"Якщо коротко: "Ми тут усі в шоці! Ми збирали кошти й відправляли ту машину на фронт, а не відловлювати людей на вулиці!", – підсумували у фонді.

Це не перший інцидент на "Райдужному": середині листопада було розпочато розслідування насильницьких дій військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку.

Читайте також: Міноборони: Ми все одно наберемо необхідну кількість людей – через рекрутинг чи мобілізацію