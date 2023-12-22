"Напугать мужа мобилизацией". В ВСУ объяснили инцидент с военными и скорой в Одессе

История вокруг развода и раздела имущества, но без сотрудников ТЦК, утверждают в Оперативном командовании "Юг"

Скриншот с видео

21 декабря в одесских Telegram-каналах появились видео, на которых люди в военной форме насильно заталкивали мужчину в автобус скорой помощи и выталкивали женщину. На первом же повороте ее выставили из автомобиля, и машина направилась дальше. Инцидент произошел в жилом массиве "Радужный" на окраине Одессы. На скорой были военные номера.

Оперативное командование "Юг" заявило, что ситуация на видео – не работа сотрудников территориального центра комплектования. Утверждается, что жена попросила знакомого военного "надавить" на своего мужа, с которым находится в процессе развода.

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"Разбор обстоятельств показал, что бессознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества", – пишут в ведомстве.

По их данным, военный поддался уговорам женщины, ситуация произошла во время выполнения задач по сопровождению раненых и больных бригады в медучреждения Одессы.

Этот же военный в нарушение установленных требований и порядка уговорил своих сослуживцев принять участие в "запугивании гражданина мобилизацией", а для этого использовали служебный спецтранспорт, отмечает ОК "Юг".

"Сейчас служебное расследование продолжается, устанавливается степень вины каждого участника данного события по превышению служебных обязанностей, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении", – сообщили в ведомстве.

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Что касается служебного автомобиля, то, по данным военных, он вернулся в бригаду, где применяется по назначению.

Сама машина была приобретена фондом UUF за пожертвования. В фонде отреагировали на инцидент, сообщив, что все скорые передаются безвозмездно в ответ на запросы медиков боевых подразделений и официальных медучреждений.

Как отметили в UUF, "ни один ТЦК" не посылал запросов и не получал машины непосредственно от благотворителей.

"Если коротко: "Мы здесь все в шоке! Мы собирали средства и отправляли машину на фронт, а не отлавливать людей на улице!", – подытожили в фонде.

Это не первый инцидент на "Радужном": в середине ноября было начато расследование насильственных действий военных и правоохранителей во время вручения повестки мужчине.

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