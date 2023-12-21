Міноборони: Ми все одно наберемо необхідну кількість людей – через рекрутинг чи мобілізацію

В оборонному відомстві наголосили, що рекрутинг не скасовує мобілізацію, і комусь у будь-якому випадку треба захищати державу на бойових посадах

Українців закликають вступати до лав Сил оборони за допомогою механізму рекрутингу, проте держава в будь-якому разі набере необхідну кількість людей до армії. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він наголосив, що коли Міноборони каже про важливість рекрутингу, в українців може скластися хибне враження, що "відтепер захищає Україну тільки той, хто хоче, а хто не хоче – тому не треба".

Павлюк зазначив, що це не так, і за допомогою рекрутингу громадянин може не чекати на повістку, а добровільно доєднатись до ЗСУ, вибрати собі спеціальність і місце служби. Проте "комусь треба і буквально фізично боронити країну, бо ворог сам себе не знищить", наголосив він.

"Ми, звісно, зацікавлені набирати якомога більше людей механізмами рекрутингу. Але, оскільки є необхідність захистити державу, то ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна, щоб захистити Україну. Механізмами рекрутингу або механізмами мобілізації – все одно доведеться добирати <…> Що ми будемо робити, казати: "Вибачте, ми не хочемо захищати країну – ну ладно?" – сказав Павлюк.

Він ще раз наголосив, що рекрутинг не скасовує мобілізацію.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

Проте секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов дав зрозуміти, що питання мобілізації такої кількості людей – це не про короткострокову перспективу.

Сьогодні в інтерв'ю Welt голова Міноборони Умєров заявив, що українці призовного віку, які проживають у Німеччині й інших країнах, мають вступити до лав Сил оборони у 2024 році. Також він казав про санкції для тих, хто не виконає цю вимогу.

Павлюк у коментарі LIGA.net пояснив слова міністра оборони: від того, що громадянин за кордоном не отримав повістку, загроза для України не зникла. Проте на порядку денному наразі немає питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих, хто зараз не в Україні.

Читайте також: "Це дурниця". ЗСУ запевнили: 18-річних на фронт не відправляють. Повістки – не мобілізація