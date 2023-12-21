Мобілізація. Умєров заявив, що Україна хоче призвати до ЗСУ чоловіків, які живуть за кордоном

Умєров заявив, що на всіх, хто не виконає цю вимогу, чекають санкції, які поки що обговорюються

Рустем Умєров (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українці призовного віку, які проживають у Німеччині та інших закордонних країнах, мають вступити до лав Сил оборони у 2024 році. Про це він повідомив у інтерв'ю Welt.

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За його словами, на всіх, хто не виконає цю вимогу, чекають санкції.

Він зазначив, що хотів би залучити до військової служби наступного року чоловіків, які живуть за кордоном.

Умєров заявив, що українців від 25 до 60 років, які живуть у Німеччині та інших країнах, слід попросити з'явитися до призовних пунктів.

Welt пише, що глава відомства говорив про "запрошення, але дав зрозуміти, що будуть санкції".

"Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно. Справедливість важлива. У майбутньому має бути заздалегідь ясно, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять", — наголосив міністр.

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

Мобілізація та реєстр. ЗСУ пояснили, коли ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях.

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