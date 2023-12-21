Мобилизация. Умеров заявил, что Украина хочет призывать в ВСУ мужчин, живущих за границей

Умеров заявил, что всех, кто не выполнит данное требование, ждут санкции, которые пока обсуждаются

Рустем Умеров (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинцы призывного возраста, которые проживают в Германии и других зарубежных странах, должны вступить в ряды Сил обороны в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью Welt.

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По его словам, всех, кто не выполнит это требование, ждут санкции.

Он отметил, что хотел бы привлечь к воинской службе в следующем году мужчин, которые живут за границей.

Умеров заявил, что украинцев от 25 до 60 лет, которые живут в Германии и других странах, следует попросить явиться в призывные пункты.

Welt пишет, что глава ведомства говорил о "приглашении, но дал понять, что будут санкции".

"Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно. Справедливость важна. В будущем должно быть заранее ясно, как их будут обучать и экипировать, где и когда они будут служить и когда их уволят", — подчеркнул министр.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

Мобилизация и реестр. ВСУ объяснили, когда ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах.

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