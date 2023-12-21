Минобороны: Мы все равно наберем нужное количество людей – через рекрутинг или мобилизацию

В оборонном ведомстве подчеркнули, что рекрутинг не отменяет мобилизацию, и кому-то в любом случае нужно защищать страну на боевых должностях

Украинцев призывают вступать в ряды Сил обороны с помощью механизма рекрутинга, однако государство в любом случае наберет необходимое количество людей в армию. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

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Он подчеркнул, что когда Минобороны говорит о важности рекрутинга, у украинцев может сложиться ошибочное впечатление, что "теперь защищает Украину только тот, кто хочет, а кто не хочет – тому не надо".

Павлюк отметил, что это не так, и с помощью рекрутинга гражданин может не ждать повестки, а добровольно присоединиться к ВСУ, выбрать себе специальность и место службы. Однако "кому-то надо и буквально физически защищать страну, потому что враг сам себя не уничтожит", подчеркнул он.

"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать <…> Что мы будем делать, говорить: "Извините, мы не хотим защищать страну – ну ладно?" – сказал Павлюк.

Он еще раз подчеркнул, что рекрутинг не отменяет мобилизацию.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000-500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал понять, что вопрос мобилизации такого количества людей – это не о краткосрочной перспективе.

Сегодня в интервью Welt глава минобороны Умеров заявил, что украинцы призывного возраста, проживающие в Германии и других странах, должны вступить в ряды Сил обороны в 2024 году. Также он говорил о санкциях для тех, кто не выполнит это требование.

Павлюк в комментарии LIGA.net объяснил слова министра обороны: от того, что гражданин за границей не получил повестку, угроза для Украины не исчезла. Однако в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех, кто сейчас не в Украине.

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