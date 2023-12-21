Міноборони пояснило заяву Умєрова про мобілізацію за кордоном

На порядку денному немає питання про покарання для призовників, що перебувають за кордоном, заявили у відомстві

Рустем Умєров (Фото: congress.gov.ua)

Міністр оборони Рустем Умєров закликає приєднуватися до Збройних Сил усіх громадян України, де б вони не знаходилися. Про це у коментарі LIGA.net повідомив Ілларіон Павлюк, начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони.

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"Від того, що ви не отримали повістку, не зникла загроза Україні. Чи стосується це тих українців, що перебувають за кордоном? Безумовно. Захищати країну в час війни — конституційний обов'язок усіх громадян", – відповів посадовець.

За його словами, на порядку денному наразі немає питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих призовників, які перебувають за межами України.

Павлюк зазначив, що завдань стосовно рекрутингу, покращення механізму мобілізації та системи підготовки тощо — більш ніж достатньо.

"Утім, ще раз про важливе: повістка це лише повідомлення громадянину, що він потрібний державі для захисту. З цієї точки зору дивно чекати особистого запрошення під кінець другого року повномасштабної навали. Чули про війну в Україні? То вважайте, що вас запрошено. Ідіть уже. Йдіть, як пішли всі ті, хто стояв у чергах біля військкоматів у лютому 22-го", – заявив Павлюк.

Сьогодні в інтерв'ю Welt голова міноборони заявив, що українці призовного віку, які проживають у Німеччині й інших закордонних країнах, мають вступити до лав Сил оборони у 2024 році. Також він казав про санкції для тих, хто не виконає цю вимогу.

Умєров висловив упевненість у можливості визволення тимчасово окупованого Криму наступного року.

Низка українських Telegram-каналів зранку поширила інформацію з єдиного державного реєстру декларацій про те, що діти міністра оборони нібито є громадянами США. Пресслужба відомства відповіла, що це фейк: в США діти Умєрова отримували українські паспорти у посольстві.

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