Минобороны объяснили заявление Умерова о мобилизации за границей

Рустем Умеров (Фото: congress.gov.ua)

Министр обороны Рустем Умеров призывает присоединяться к Вооруженным силам всех граждан Украины, где бы они ни находились. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил Илларион Павлюк, начальник Управления печати и информации Министерства обороны.

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"От того, что вы не получили повестку, не исчезла угроза Украине. Касается ли это тех украинцев, которые находятся за границей? Безусловно. Защищать страну во время войны — конституционный долг всех граждан", - ответил чиновник.

По его словам, в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех потенциальных призывников, которые находятся за пределами Украины.

"Задач, касающихся рекрутинга, улучшения механизма мобилизации, улучшения системы подготовки и т.п. — более чем достаточно", - пояснил он.

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