Минобороны объяснили заявление Умерова о мобилизации за границей
Министр обороны Рустем Умеров призывает присоединяться к Вооруженным силам всех граждан Украины, где бы они ни находились. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил Илларион Павлюк, начальник Управления печати и информации Министерства обороны.
"От того, что вы не получили повестку, не исчезла угроза Украине. Касается ли это тех украинцев, которые находятся за границей? Безусловно. Защищать страну во время войны — конституционный долг всех граждан", - ответил чиновник.
По его словам, в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех потенциальных призывников, которые находятся за пределами Украины.
"Задач, касающихся рекрутинга, улучшения механизма мобилизации, улучшения системы подготовки и т.п. — более чем достаточно", - пояснил он.
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