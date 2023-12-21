В сети разогнали, что дети Умерова – граждане США. В Минобороны назвали фейком

Ведомство пояснило, что дети получили документы в посольстве Украины в США, поэтому в декларациях указано место выдачи

Рустем Умеров (Фото: ЕРА/Андрей Нестеренко)

Ряд украинских Telegram-каналов с утра распространил информацию из единого государственного реестра деклараций о том, что дети министра обороны Рустема Умерова якобы являются гражданами США. Пресс-служба ведомства отрицает это и называет фейком.

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В декларации за 2021-й и 2022 годы отмечено, что трое детей главы Минобороны якобы получили американское гражданство.

В то же время в ведомстве объясняют, что Мерьем, Ава и Сеид Умеровы – дети от двух до 10 лет – проживают в Украине и имеют украинское гражданство.

"Украинские паспорта, выданные им после окончания срока действия предыдущих, они получили в посольстве Украины в США. Именно поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, и было указано место выдачи документов — США", – отметили в министерстве.

Пресс-служба добавила, что в 2016 году семья главы МО "была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз вследствие систематической деятельности Умерова по деоккупации временно оккупированного Крыма".

СПРАВКА С 2014 года Рустем Умеров как делегат Курултая крымскотатарского народа вместе с Лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса выступал на всех международных площадках относительно нарушений прав людей в оккупированном Крыму, был вовлечен в процесс освобождения политзаключенных Крыма. С 2014 года Рустем Умеров как делегат Курултая крымскотатарского народа вместе с Лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса выступал на всех международных площадках относительно нарушений прав людей в оккупированном Крыму, был вовлечен в процесс освобождения политзаключенных Крыма.

10 октября президент Зеленский подписал законопроект №9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования и открытие деклараций.

НАПК также открыло доступ к отчетности политических партий.

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