В сети разогнали, что дети Умерова – граждане США. В Минобороны назвали фейком
Ряд украинских Telegram-каналов с утра распространил информацию из единого государственного реестра деклараций о том, что дети министра обороны Рустема Умерова якобы являются гражданами США. Пресс-служба ведомства отрицает это и называет фейком.
В декларации за 2021-й и 2022 годы отмечено, что трое детей главы Минобороны якобы получили американское гражданство.
В то же время в ведомстве объясняют, что Мерьем, Ава и Сеид Умеровы – дети от двух до 10 лет – проживают в Украине и имеют украинское гражданство.
"Украинские паспорта, выданные им после окончания срока действия предыдущих, они получили в посольстве Украины в США. Именно поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, и было указано место выдачи документов — США", – отметили в министерстве.
Пресс-служба добавила, что в 2016 году семья главы МО "была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз вследствие систематической деятельности Умерова по деоккупации временно оккупированного Крыма".
- 10 октября президент Зеленский подписал законопроект №9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования и открытие деклараций.
- НАПК также открыло доступ к отчетности политических партий.
Читайте также: Мобилизация. Умеров заявил, что Украина хочет призвать в ВСУ мужчин, живущих за границей