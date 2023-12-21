У мережі розігнали, що діти Умєрова – громадяни США. У Міноборони назвали фейком

Відомство пояснило, що діти отримали документи в посольстві України в США, тому в деклараціях вказано місце видачі – США

Рустем Умєров (Фото: ЕРА/Андрій Нестеренко)

Низка українських Telegram-каналів зранку поширила інформацію з єдиного державного реєстру декларацій про те, що діти міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США. Пресслужба відомства заперечила це та назвала фейком.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У декларації за 2021-й та 2022 роки зазначено, що троє дітей глави Міноборони нібито отримали американське громадянство.

Водночас у відомстві пояснюють, що Мєр'єм, Ава та Сєїд Умєрови – діти віком від двох до 10 років – проживають в Україні та мають українське громадянство.

"Українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів — США", – зазначили в міністерстві.

Пресслужба додала, що у 2016 році родина глави МО "була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму".

ДОВІДКА З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений до процесу звільнення політвʼязнів Криму. З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений до процесу звільнення політвʼязнів Криму.

10 жовтня президент Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає поновлення електронного декларування та відкриття декларацій.

НАЗК також відкрило доступ до звітності політичних партій.

Читайте також: Мобілізація. Умєров заявив, що Україна хоче призвати до ЗСУ чоловіків, які живуть за кордоном