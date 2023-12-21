У мережі розігнали, що діти Умєрова – громадяни США. У Міноборони назвали фейком
Низка українських Telegram-каналів зранку поширила інформацію з єдиного державного реєстру декларацій про те, що діти міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США. Пресслужба відомства заперечила це та назвала фейком.
У декларації за 2021-й та 2022 роки зазначено, що троє дітей глави Міноборони нібито отримали американське громадянство.
Водночас у відомстві пояснюють, що Мєр'єм, Ава та Сєїд Умєрови – діти віком від двох до 10 років – проживають в Україні та мають українське громадянство.
"Українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів — США", – зазначили в міністерстві.
Пресслужба додала, що у 2016 році родина глави МО "була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму".
- 10 жовтня президент Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає поновлення електронного декларування та відкриття декларацій.
- НАЗК також відкрило доступ до звітності політичних партій.
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