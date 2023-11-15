Вручення повістки на Райдужному в Одесі – правоохоронці почали розслідування

Розпочато розслідування насильницьких дій військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі, повідомляє Державне бюро розслідувань. Раніше у соцмережах розповсюдили відео з інцидентом у мікрорайоні Райдужний на околиці міста.

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"14 листопада 2023 року низкою одеських телеграм-каналів було поширено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки", – пише ДБР.

У відомстві зазначають, що його працівники розпочали розслідування цього інциденту та провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків і всіх учасників події, також було вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень.

Військовим може загрожувати до дванадцяти років ув'язнення, правоохоронцям – до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Про підозри наразі не повідомлялося.

Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту, підсумовує ДБР.

Раніше у місцевих одеських Telegram-каналах з'явилися відео з житлового масиву "Райдужний" на околиці Одеси.

На першому відео чоловік лежав на землі поряд з автівкою, навколо нього поліціянти та військові. На подальших відео машину оточили місцеві мешканці, вони сперечалися з правоохоронцями та військовими й не давали машині виїхати. На одному з відео чоловік з заведеними за спину руками впав на землю, ймовірно, втратив свідомість.

Райдужний де-юре належить до села Лиманка Одеської області, але територіально розташований на околиці Київського району Одеси.

10 листопада Житомирський обласний ТЦК повідомив, що у місті чоловік побив працівника військкомату, який раніше отримав поранення на фронті.

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