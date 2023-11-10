У Житомирі чоловік побив працівника військкомату. ТЦК заявляє, що потерпілий — ветеран із пораненням

У Житомирі чоловік побив працівника військкомату, який раніше отримав поранення на фронті. Про це повідомили у Житомирському обласному територіальному центрі комплектування.

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У ТЦК заявили, що бійка між цивільним та військовослужбовцем військкомату є "неприйнятною ситуацією, яку зараз активно роздмухує агресор".

Зазначається, що працівник військкомату служить у роті охорони Житомирського міського ТЦК — раніше він воював на передовій у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади та отримав поранення.

Після нападу військовий звернувся до поліції, відкрито кримінальне провадження.

"Житомирський обласний ТЦК всіляко сприятиме розслідуванню цього прикрого інциденту. У Житомирській області продовжуються заходи мобілізації, інформування населення про обов'язок військовозобов'язаних оновити дані у ТЦК та стати на військовий облік", — йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому молодик б'є чоловіка у військовій формі. Після того, як до них підійшли ще троє військовослужбовців, нападник умив руки в калюжі та пішов.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

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14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

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