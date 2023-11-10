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В Житомире мужчина избил сотрудника военкомата. В ТЦК заявили, что он ветеран с ранением

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 12:26
В Житомире мужчина избил сотрудника военкомата. В ТЦК заявили, что он ветеран с ранением - Фото
Избиение сотрудника ТЦК в Житомире (Фото: скриншот с видео)

В Житомире мужчина избил сотрудника военкомата, который ранее получил ранение на фронте. Об этом сообщили в Житомирском областном территориальном центре комплектования.

В ТЦК заявили, что драка между гражданским и военнослужащим военкомата является "неприемлемой ситуацией, которую сейчас активно раздувает агрессор".

Отмечается, что сотрудник военкомата служит в роте охраны Житомирского городского ТЦК — ранее он воевал на передовой в составе 95 отдельной десантно-штурмовой бригады и получил ранение.

После нападения военный обратился в полицию, открыто уголовное производство. 

"Житомирский областной ТЦК будет всячески способствовать расследованию этого досадного инцидента. В Житомирской области продолжаются мероприятия мобилизации, информирования населения об обязанности военнообязанных обновить данные в ТЦК и стать на военный учет", — сказано в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, на котором молодой человек избивает мужчину в военной форме. После того как к ним подошли еще трое военнослужащих, нападавший умыл руки в луже и ушел. 

Ранее стало известно, что Министерство обороны собирается комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы).

  • Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность. 
  • 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.
  • Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.
  • Мобилизация. Электронный реестр военнообязанных уже работает и наполняется – министр Федоров.

Читайте также: Залужный о призыве: Есть пробелы, которые позволяют уклоняться, пытаемся исправить

Дмитрий Гриниченко
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