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Вручение повестки на Радужном в Одессе – правоохранители начали расследование

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 15:53
Вручение повестки на Радужном в Одессе – правоохранители начали расследование - Фото
Фото: ДБР

Начато расследование насильственных действий военных и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе, сообщает Государственное бюро расследований. Ранее в соцсетях распространили видео с инцидентом в микрорайоне Радужный на окраине города.

"14 ноября 2023 года рядом одесских Telegram-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки", – пишет ГБР.

В ведомстве отмечают, что его работники приступили к расследованию этого инцидента и провели комплекс неотложных следственных действий, допросили свидетелей и всех участников происшествия, также были изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы.

Было открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий.

Военным может грозить до двенадцати лет лишения свободы, правоохранителям – до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

О подозрениях пока не сообщалось.

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента, заключает ГБР.

Ранее в местных одесских Telegram-каналах появились видео из жилмассива Радужный на окраине Одессы.

На первом видео мужчина лежит на земле рядом с автомобилем, вокруг него полицейские и военные. На последующих видео машину окружили местные жители, они спорили с правоохранителями и военными и не давали машине уехать. Далее на одном из видео мужчина с заведенными за спину руками падает на землю, вероятно, теряет сознание.

Радужный де-юре входит в село Лиманка Одесской области, но территориально находится на окраине Киевского района Одессы.

  • 10 ноября Житомирский областной ТЦК сообщил, что в городе мужчина избил работника военкомата, ранее получившего ранения на фронте.

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Артём Джерипа
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