В Одесі військовий намагався вчинити самогубство, зачинився зі знайомою та її дитиною – фото

Фото: Думська

Військовослужбовець однієї з військових частин Одещини, озброєний зарядженим пістолетом, зачинився у квартирі своєї знайомої. Там перебувала також сама жінка і її неповнолітня дитина, повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Під час спроби поспілкуватися чоловік відмовився відчинити двері, висловлював небажання жити й наміри самогубства, а також повідомив, що порізав собі руки й стікає кров'ю. Запідозривши, що озброєний чоловік перебуває у неадекватному стані, офіцери військової частини викликали поліцію", – пише відомство.

Двері відчинили примусово, щоб убезпечити жінку й дитину, а також не допустити вчинення самогубства військовим, пояснюють в ОК "Південь".

Чоловіка доправили до військового шпиталю, жінка та дитина залишилися неушкодженими, зауважують у повідомленні.

Наразі триває розбір та вивчення всіх обставин, підсумовує відомство.

Місцеве видання "Думська" повідомило, що інцидент стався на вулиці Івана та Юрія Лип у Київському районі Одеси.

Лікарі пояснили медіа, що розкладені ноші на фото – це лише пересторога, а медична допомога нікому не була потрібна.

На швидкій і ушпиталили військового, пише ЗМІ та додає фото:

Фото: Думська

Фото: Думська

Фото: Думська

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