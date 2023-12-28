В Одесі військовий намагався вчинити самогубство, зачинився зі знайомою та її дитиною – фото
Військовослужбовець однієї з військових частин Одещини, озброєний зарядженим пістолетом, зачинився у квартирі своєї знайомої. Там перебувала також сама жінка і її неповнолітня дитина, повідомляє оперативне командування "Південь".
"Під час спроби поспілкуватися чоловік відмовився відчинити двері, висловлював небажання жити й наміри самогубства, а також повідомив, що порізав собі руки й стікає кров'ю. Запідозривши, що озброєний чоловік перебуває у неадекватному стані, офіцери військової частини викликали поліцію", – пише відомство.
Двері відчинили примусово, щоб убезпечити жінку й дитину, а також не допустити вчинення самогубства військовим, пояснюють в ОК "Південь".
Чоловіка доправили до військового шпиталю, жінка та дитина залишилися неушкодженими, зауважують у повідомленні.
Наразі триває розбір та вивчення всіх обставин, підсумовує відомство.
Місцеве видання "Думська" повідомило, що інцидент стався на вулиці Івана та Юрія Лип у Київському районі Одеси.
Лікарі пояснили медіа, що розкладені ноші на фото – це лише пересторога, а медична допомога нікому не була потрібна.
На швидкій і ушпиталили військового, пише ЗМІ та додає фото:
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