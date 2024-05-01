У Києві жінка вистрибнула з 14-го поверху і впала на чоловіка. Обоє загинули – фото

Фото: Facebook-група Троєщина

У Деснянському районі Києва з балкона 14-річного будинку вистрибнула жінка та впала на чоловіка, що стояв поруч. Речник столичної поліції Дмитро Грищенко повідомив LIGA.net, що обоє загинули.

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"Вчора до поліції надійшов виклик, що у Деснянському районі було виявлено тіла жінки та чоловіка. Попередньо встановлено, що жінка 1996 року народження вчинила самогубство, під час падіння травмувавши чоловіка, який стояв біля під'їзду", – заявив він.

За словами Грищенка, подія сталася 30 квітня близько 13:40.

Наразі слідчі розслідують подію за фактом убивства — це частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліціянти встановлюють усі обставини.

Фото: Telegram-канали Києва

9 жовтня 2023 року у Києві на Троєщині знайшли мертвими двох дівчат 2006 та 2005 років народження. Попередньо, вони вчинили самогубство.

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