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У Києві на Троєщині дві дівчини-підлітки стрибнули з висотки. У мережі пишуть про самогубство

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 13:38
У Києві на Троєщині дві дівчини-підлітки стрибнули з висотки. У мережі пишуть про самогубство - Фото
Місце загибелі двох дівчат у Києві (Фото: скриншот з відео)

У Києві на Троєщині знайшли мертвими двох дівчат 2006 та 2005 років народження, поліція з'ясовує обставини загибелі. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Правоохоронці заявляють, що близько 10:00 до поліції надійшла інформація про двох мертвих дівчат на вулиці Оноре де Бальзака — на місце виїхала слідчо-оперативна група, лікарі й інші служби.

Загиблими виявилися місцеві мешканки 2005 та 2006 року народження, за попередніми даними, вони загинули внаслідок падіння з недобудованої висотки.

Деталі з'ясовуються, після завершення перевірки буде надано правову кваліфікацію.

У місцевих каналах пишуть про нібито подвійне самогубство, проте ця інформація поки що не підтверджена.

Читайте також: Смерть ексглава Херсонської ОДА. Поліція говорить про "навмисне вбивство" і "самогубство"

Дмитро Гриниченко
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поліціякиївсамогубствотроєщина
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