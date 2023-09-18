Смерть ексочільника Херсонської ОДА Лагути. Поліція говорить про "умисне вбивство" та "самогубство"

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо смерті колишнього очільника Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути. Про це LIGA.net заявила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

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Подію кваліфікують як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією — "самогубство".

За словами Гірдвіліс, 13 вересня до поліції звернулася дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка, 16 вересня його знайшли мертвим біля гаражів у Солом'янському районі Києва.

Інформація про смерть 49-річного ексголови Херсонської ОДА з'явилася вночі 17 вересня. Про подію сповістили в обласній адміністрації.

Журналісти видання "Мост" писали про те, що Лагута нібито помер в одній зі столичних лікарень.

Лагута обіймав посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації з жовтня 2021 року до липня 2022 року. Лагута був очільником Херсонщини на початку повномасштабного російського вторгнення. Президент Володимир Зеленський звільнив його указом від 9 липня.

3 лютого 2023 року СБУ вручила Лагуті підозру у шахрайстві та підробленні документів.

Ексчиновника, зокрема, підозрюють у привласненні автомобіля, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

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