Смерть экс-главы Херсонской ОГА. Полиция говорит об "умышленном убийстве" и "самоубийстве"

Полиция открыла уголовное производство в отношении смерти бывшего главы Херсонской облгосадминистрации Геннадия Лагуты. Об этом LIGA.net заявила начальница отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис.

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Событие квалифицируют как "умышленное убийство" с дополнительной квалификацией – "самоубийство".

По словам Гирдвилис, 13 сентября в полицию обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужчины, 16 сентября его нашли мертвым возле гаражей в Соломенском районе Киева.

Информация о смерти 49-летнего экс-председателя Херсонской ОГА появилась ночью 17 сентября. О событии известили в областной администрации.

Журналисты издания Мост писали о том, что Лагута якобы умер в одной из столичных больниц.

Лагута занимал должность главы Херсонской облгосадминистрации с октября 2021 года по июль 2022 года. Лагута был главой Херсона в начале полномасштабного российского вторжения. Президент Владимир Зеленский уволил его указом от 9 июля.

3 февраля 2023 года СБУ вручила Лагуте подозрение в мошенничестве и подлоге документов.

Экс-чиновника, в частности, подозревают в присвоении автомобиля, который во время полномасштабного вторжения ему был предоставлен во временное безвозмездное пользование.

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