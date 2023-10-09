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В Киеве на Троещине две девушки-подростка прыгнули с высотки. В сети пишут о самоубийстве

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 13:38
В Киеве на Троещине две девушки-подростка прыгнули с высотки. В сети пишут о самоубийстве - Фото
Место гибели двух девушек в Киеве (Фото: скриншот с видео)

В Киеве на Троещине нашли мертвыми двух девушек 2006 и 2005 года рождения, полиция выясняет обстоятельства гибели. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители заявляют, что около 10:00 в полицию поступила информация о двух мертвых девушках на улице Оноре де Бальзака — на место выехала следственно-оперативная группа, врачи и другие службы. 

Погибшими оказались местные жительницы 2005 и 2006 года рождения, по предварительным данным, они погибли в результате падения с недостроенной высотки. 

Детали выясняются, по завершению проверки будет предоставлена правовая квалификация. 

В местных каналах пишут о якобы двойном самоубийстве, однако эта информация пока не подтверждена. 

Читайте также: Смерть экс-главы Херсонской ОГА. Полиция говорит об "умышленном убийстве" и "самоубийстве" 

Дмитрий Гриниченко
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