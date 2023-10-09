В Киеве на Троещине две девушки-подростка прыгнули с высотки. В сети пишут о самоубийстве

В Киеве на Троещине нашли мертвыми двух девушек 2006 и 2005 года рождения, полиция выясняет обстоятельства гибели. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители заявляют, что около 10:00 в полицию поступила информация о двух мертвых девушках на улице Оноре де Бальзака — на место выехала следственно-оперативная группа, врачи и другие службы.

Погибшими оказались местные жительницы 2005 и 2006 года рождения, по предварительным данным, они погибли в результате падения с недостроенной высотки.

Детали выясняются, по завершению проверки будет предоставлена правовая квалификация.

В местных каналах пишут о якобы двойном самоубийстве, однако эта информация пока не подтверждена.

Читайте также: Смерть экс-главы Херсонской ОГА. Полиция говорит об "умышленном убийстве" и "самоубийстве"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.