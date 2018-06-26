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26.06.2018, 09:46

Масштабное ДТП в Ровенской области: число погибших выросло

Масштабное ДТП в Ровенской области: число погибших выросло - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Семь человек госпитализированы; пострадавших и тела погибших из автомобилей извлекали спасатели

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Количество жертв вчерашнего ДТП в Сарненском районе Ровенской области, где столкнулись маршрутка и два других автомобиля, увеличилось до четырех человек. Об этом в оперативной сводке по состоянию на 07:00 26 июня сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Ранее полиция сообщала о трех погибших.

Фото: facebook.com/sapelinna

Еще семь человек пострадали, они доставлены в больницу, отметили в ГСЧС. Пострадавших и тела погибших из автомобилей извлекали спасатели.

Фото: vse.rv.ua

25 июня 2018 года на автодороге Киев – Ковель вблизи села Орловка Ровенской области легковой Mercedes не уступил дорогу маршрутному такси. В результате столкновения оба автомобиля выехали на встречную полосу и врезались в автоцистерну. Предварительно сообщалось о трех погибших и девяти пострадавших.

В тот же день в Запорожской области в ДТП погибли три человека, двоих, в том числе ребенка, госпитализировали.

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Теги: дтп, авария, смертельное дтп, автокатастрофа, столкновение автомобилей
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