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31.07.2018, 16:18

Массовое отравление шаурмой в Киеве - уже 16 пострадавших

Массовое отравление шаурмой в Киеве - уже 16 пострадавших - Фото
iStock-898346042

Киоск с фастфудом находится на Броварском проспекте

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В Киеве в дежурную часть Днепровского управления полиции поступили сообщения врачей из разных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте и стали себя плохо чувствовать после того как съели ее. По состоянию на середину дня 31 июля, известно о 16 отравившихся.

Правоохранители проверяют заведение общепита, где пострадавшие купили шаурму, оборудование изъяли, назначены экспертизы, в том числе - судебно-медицинские и продуктов питания.

Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Теги: отравление, фастфуд, общепит
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