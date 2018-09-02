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02.09.2018, 11:21

На похороны уничтоженного Захарченко согнали бюджетников: фото

На похороны уничтоженного Захарченко согнали бюджетников: фото - Фото
Фото: LIGA.net

Похороны главаря боевиков начались сегодня в 09:00 в театре оперы и балета в Донецке

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Сегодня во временно оккупированном Донецке хоронят ликвидированного в кафе Сепар бывшего главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщили сегодня LIGA.net источники в захваченном гибридными гибридными войсками РФ городе.

Кремлевскую марионетку хоронят в закрытом гробу.

"Гроб закрытый. Около 20-30 тысяч человек, многие с цветами, говорят, что пришли "по зову сердца", - сказал дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что так называемых бюджетников специально согнали на похороны.

"По спискам, под роспись заставили прийти", - добавил он.

В городе много патрулей террористов. "У некоторых проверяют документы", - сказал источник. По его словам, занятия в школах завтра, 3 сентября, отменили в связи с трауром.

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".

Как известно, в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" ранения получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

Ранее боевики заявили, что задержали подозреваемых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.


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Теги: Донецк, похороны, главарь боевиков Александр Захарченко
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