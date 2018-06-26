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26.06.2018, 08:20

Погромы у ромов: во Львове собирают родителей школьников

Погромы у ромов: во Львове собирают родителей школьников - Фото
Фото: LIGA.net

Ранее полиция задержала подозреваемых в нападении на лагерь ромов: это львовские школьники

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Во всех школах Львова для родителей учащихся 9-11 классов созывают собрания в связи с нападением на лагерь ромов во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Общешкольные родительские собрания пройдут во всех школах города Львова. В 09:00 состоятся совещания руководителей учебных заведений Львова по районам. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений с участием практических психологов", - отметила директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Галина Сличная.

По ее словам, в конце дня пройдут родительские собрания в школах Львова относительно ситуации, сложившейся с участием несовершеннолетних с целью обратить внимание родителей на том, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в каких соцсетях находятся и какие секции посещают.

Около полуночи 23 июня члены незарегистрированной неонацистской организации Трезвая и злая молодежь напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

В полиции говорят, что задержали всех злоумышленников. Им по 16-17 лет, все - жители Львова. Организатору 20 лет.

Пустомытовский районный суд избрал двоим подозреваемым в нападении на лагерь ромов меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права залога.

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Теги: Львов, нападение на лагерь ромов, собрания в школах
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