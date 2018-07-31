Нападение на сотрудницу горсовета Херсона: она в реанимации

Екатерина Гандзюк Фото: скриншот с видео

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Сегодня утром у дома Екатерины Гандзюк неизвестный плеснул ей в лицо неустановленным веществом

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Управляющая делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую утром злоумышленник облил неизвестным веществом, находится в реанимации. Об этом на заседании исполкома сказал мэр Херсона Владимир Николаенко, сообщает Укринформ.

"Екатерина находится в реанимации областной больницы", - сказал мэр.

По данным ВВС Украина, состояние Гандзюк стабильно тяжелое - от ожогов пострадали 35% кожи.

По предварительным данным собеседников агентства, чиновницу некоторое время держали в медикаментозной коме. Сейчас врачи выясняют, какой именно кислотой ее облили.

Друзья, которые сейчас помогают потерпевшей, указывают, что больше всего пострадали шея, спина, часть лица у глаза и почки.

Сегодня утром у дома Гандзюк неизвестный плеснул ей в лицо неустановленным веществом. В полиции предполагают, что это была кислота. Женщину госпитализировали.

Позже полиция опубликовала видео с предполагаемым злоумышленником.