Найден мертвым создатель фильмов о киборгах Леонид Кантер

Леонид Кантер (фото - facebook.com)

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По данным полиции, рядом с телом был найден автомат и предсмертная записка

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На арт-хуторе Обирок Борзнянского района Черниговской области найдено тело режиссера, создателя фильма о "киборгах" Леонида Кантера. Рядом с телом был найден автомат и предсмертная записка. Об этом в эксклюзивном комментарии LIGA.net сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, тело было найдено вечером, 4 июня.

"У Леонида Кантера было огнестрельное ранение в челюсть. Рядом с ним был найден автомат и предсмертная записка. То есть 99,9% - это самоубийство. Тело режиссера и оружие направлены на экспертизу", - рассказал Тракало.

Он добавил, что полиция предварительно открыла производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Кантеру было 36 лет.

На хуторе Обирок, где нашли тело режиссера, еще в 2007 году Кантер создал творческое поселение. Там проводятся кинопоказы, литературные вечера и творческие встречи.

Лидер националистической организации "С14" Евгений Карась написал в Facebook, что у Кантера были серьезные проблемы в семье, кроме того, его могли "убрать" криминальные элементы, с которыми он боролся из-за нелегальной вырубки леса, либо режиссер был в "списке Бабченко", поскольку "нанес большой урон пропаганде Кремля" своими документальными фильмами об АТО.

"Близкие друзья Леонида подтверждают, что у Кантера были серьезные семейные проблемы, из-за которых он мог пойти на такой шаг… Кантер внес очень весомый вклад в борьбу с российской пропагандой и у него было много врагов. Кроме того, боролся с местной мафией, которая вырубала леса. Поэтому могли быть разные сложные версии убийства. Пока все выглядит более самоубийство", - написал он.

Ранее сообщалось, что в списке лиц, которых хотела "обезвредить" Россия, было 47 человек, а не 30. Об этом заявил ведущий Прямого Матвей Ганапольский, которого вместе с еще одним ведущим телеканала Евгением Киселевым 1 июня вызывали в СБУ в контексте дела о "покушении" на журналиста Аркадия Бабченко.