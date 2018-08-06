Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.08.2018, 21:27

Неизвестные пытались проникнуть в дом журналистки

Неизвестные пытались проникнуть в дом журналистки - Фото
Виктория Сеник Фото: facebook.com/viktoriya.senyk

По информации коллеги журналистки, люди в камуфляжной униформе перелезли через забор и стали выбивать входную дверь

Реклама
Реклама

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного проникновения в дом журналистки телепрограммы "Надзвичайні новини" Виктории Сеник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители квалифицировали событие по ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) УК.

Опрошены свидетели, проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в полиции.

Там установили, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Мazda.

Ранее о нападении на дом, где Сеник живет с родителями, сообщил в Facebook  автор и ведущий программы "Надзвичайні новини" Константин Стогний.

По его словам, люди в камуфляжной униформе перелезли через забор и стали выбивать входную дверь. После того, как мать журналистки и соседи подняли шум и вызвали полицию, злоумышленники скрылись. Прибывший по вызову наряд полиции не смог задержать нападавших, они скрылись на автомобиле, написал Стогний.

Он отметил, что это уже второе нападение на место жительства Сеник. Ранее неизвестные проникли в арендованную ею квартиру в Киеве.

Ранее в ООН заявили, что в период с 16 февраля по 15 мая 2018 года в Украине зафиксирован рост количества нападений на журналистов, работников СМИ, а также других инцидентов, ограничивающих свободу слова.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: нападение, журналист, дом, виктория сеник, константин стогний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Избиение журналиста в Кривом Роге: открыто уголовное дело
Происшествия Избиение журналиста в Кривом Роге: открыто уголовное дело
В Херсоне избили журналиста: фото
Происшествия В Херсоне избили журналиста: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 