Неизвестные пытались проникнуть в дом журналистки

Виктория Сеник Фото: facebook.com/viktoriya.senyk

commenthover

По информации коллеги журналистки, люди в камуфляжной униформе перелезли через забор и стали выбивать входную дверь

Реклама

Реклама

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного проникновения в дом журналистки телепрограммы "Надзвичайні новини" Виктории Сеник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители квалифицировали событие по ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) УК.

Опрошены свидетели, проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в полиции.

Там установили, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Мazda.

Ранее о нападении на дом, где Сеник живет с родителями, сообщил в Facebook автор и ведущий программы "Надзвичайні новини" Константин Стогний.

По его словам, люди в камуфляжной униформе перелезли через забор и стали выбивать входную дверь. После того, как мать журналистки и соседи подняли шум и вызвали полицию, злоумышленники скрылись. Прибывший по вызову наряд полиции не смог задержать нападавших, они скрылись на автомобиле, написал Стогний.

Он отметил, что это уже второе нападение на место жительства Сеник. Ранее неизвестные проникли в арендованную ею квартиру в Киеве.

Ранее в ООН заявили, что в период с 16 февраля по 15 мая 2018 года в Украине зафиксирован рост количества нападений на журналистов, работников СМИ, а также других инцидентов, ограничивающих свободу слова.