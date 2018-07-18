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18.07.2018, 11:37

Несчастный случай: в Енакиево погибли сотрудники "Воды Донбасса"

Несчастный случай: в Енакиево погибли сотрудники "Воды Донбасса" - Фото
Иллюстративное фото

На насосной станции на оккупированной территории Донбасса произошел несчастный случай: погибли четыре человека, еще четверо в больнице

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Вчера, 17 июля, во временно оккупированном Енакиево во время работ на канализационной насосной станции погибли четверо сотрудников компании "Вода Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Произошел групповой несчастный случай - подробности не уточняются. 

Погибли инженер-технолог, оператор хлораторных установок, слесарь-ремонтник и электрогазосварщик. 

Еще четырех человек госпитализировали: начальника очистных сооружений, двух слесарей-ремонтников и машиниста насосных установок. 

Отмечается, что ведется расследование несчастного случая. 

3 июля сообщалось, что двое заключенных колонии №19 города Хрустальный (бывший Красный Луч) на подконтрольной боевикам территории Луганской области умерли от того, что надышались парами канализации, которую их заставили чистить, и утонули. 

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Теги: погибли, оккупированная территория, вода донбасса, енакиево, несчастный случай
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