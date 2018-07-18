Несчастный случай: в Енакиево погибли сотрудники "Воды Донбасса"

Вчера, 17 июля, во временно оккупированном Енакиево во время работ на канализационной насосной станции погибли четверо сотрудников компании "Вода Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Произошел групповой несчастный случай - подробности не уточняются.
Погибли инженер-технолог, оператор хлораторных установок, слесарь-ремонтник и электрогазосварщик.
Еще четырех человек госпитализировали: начальника очистных сооружений, двух слесарей-ремонтников и машиниста насосных установок.
Отмечается, что ведется расследование несчастного случая.
3 июля сообщалось, что двое заключенных колонии №19 города Хрустальный (бывший Красный Луч) на подконтрольной боевикам территории Луганской области умерли от того, что надышались парами канализации, которую их заставили чистить, и утонули.