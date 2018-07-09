Нет мобильной связи в ОРДЛО: в Vodafone Ukraine сообщили детали

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Причина отсутствия мобильной связи - обрыв оптововолоконного кабеля в серой зоне Донбасса

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Обрыв оптововолоконного кабеля произошел в серой зоне направления Лисичанск-Луганск. Об этом сегодня LIGA.net сообщила сегодня пресс-секретарь мобильного оператора Vodafone Ukraine Виктория Павловская.

По ее словам, специалистам удалось установить место обрыва кабеля. "Оно находится в серой зоне, специально отмеряли расстояние, пока специалисты ждут разрешения на въезд для проведения ремонтных работ", - отметила Павловская.

Она уточнила, что без связи мобильного оператора Vodafone Ukraine остался не только Луганск, но Донецк.

9 июля 2018 года сообщалось, что в Луганске пропала мобильная связь оператора Vodafone.