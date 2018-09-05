Нужна ли эвакуация людей из районов у Крыма: отвечает министр

Вадим Черныш (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Если вдруг возникнет угроза здоровью людей, власть отреагирует мгновенно, заверил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш

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Эвакуация жителей с материковых территорий вблизи Крыма, где на севере полуострова произошел экологический инцидент с вредными выбросами на заводе "Крымский титан", пока не нужна. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, пишет Укринформ.

По его словам, для анализа взяты пробы почвы, воды и воздуха, уже состоялось два заседания по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям на областном уровне. Забор проб будут повторять в течение нескольких дней, чтобы понять динамику загрязнения территории.

По данным экспертов, ситуация "не выходит на тот уровень, что нужно эвакуировать людей".

"Постоянно будем мониторить <...> Комиссия сегодня вылетела туда дополнительно - эта ситуация находится постоянно под контролем органов власти", - добавил он.

Черный заявил, что целая неделя тишины в информационном поле со стороны оккупантов - признак того, что там пытались скрыть настоящую ситуацию и ведут себя "абсолютно безответственно".

"Сначала говорят "никакой угрозы нет" неделю, а потом всех внезапно будут эвакуировать, еще и предлагают оздоровиться", - пояснил глава МинВОТ.

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.