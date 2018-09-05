Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 13:46

Нужна ли эвакуация людей из районов у Крыма: отвечает министр

Нужна ли эвакуация людей из районов у Крыма: отвечает министр - Фото
Вадим Черныш (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Если вдруг возникнет угроза здоровью людей, власть отреагирует мгновенно, заверил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш

Реклама
Реклама

Эвакуация жителей с материковых территорий вблизи Крыма, где на севере полуострова произошел экологический инцидент с вредными выбросами на заводе "Крымский титан", пока не нужна. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, пишет Укринформ.

По его словам, для анализа взяты пробы почвы, воды и воздуха, уже состоялось два заседания по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям на областном уровне. Забор проб будут повторять в течение нескольких дней, чтобы понять динамику загрязнения территории.

По данным экспертов, ситуация "не выходит на тот уровень, что нужно эвакуировать людей".

"Постоянно будем мониторить <...> Комиссия сегодня вылетела туда дополнительно - эта ситуация находится постоянно под контролем органов власти", - добавил он.

Черный заявил, что целая неделя тишины в информационном поле со стороны оккупантов - признак того, что там пытались скрыть настоящую ситуацию и ведут себя "абсолютно безответственно".

"Сначала говорят "никакой угрозы нет" неделю, а потом всех внезапно будут эвакуировать, еще и предлагают оздоровиться", - пояснил глава МинВОТ.

Читайте также: Климкин: В оккупированном Крыму - экологическая катастрофа

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: экология, оккупация крыма, завод, вадим черныш, загрязнение, армянск, крымский титан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ученые нашли травоядную акулу: без проблем питается водорослями
Мир Ученые нашли травоядную акулу: без проблем питается водорослями
"Снова травят": в Армянске продолжается экологический инцидент
Происшествия "Снова травят": в Армянске продолжается экологический инцидент
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 