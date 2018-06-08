ОБСЕ: Боевики укрепляют позиции в районе фильтровальной станции

Наблюдатели ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции (фото - flickr СММ ОБСЕ)

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В ОБСЕ отметили, что на окраине временно оккупированной Ясиноватой трое террористов укрепляли позиции вдоль автодороги

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали взрывы и перестрелку в районе Донецкой фильтровальной станции, также укрепление позиций боевиков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Осуществляя наблюдение в районах вокруг ДФС, команды СММ слышали взрывы и огонь из стрелкового оружия, невзирая на предоставленные в явной форме гарантии безопасности", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 6 июня, находясь на западной окраине Ясиноватой, наблюдатели видели, как трое мужчин в одежде военного типа с помощью лопат укрепляли позиции (по периметру которых были заложены мешки с песком) вдоль юго-восточной стороны автодороги М04, примерно в одном километре к юго-востоку от ДФС.

В пресс-службе МинВОТ отметили, что в связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции без воды остались жители Авдеевки, сел Орловка, Ласточкино Ясиноватского района. Подвоз воды осуществляется по графику.

6 июня в 21:35 в результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция.